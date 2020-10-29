إنجي خوري تفاجئ الجميع بزواجها من هذا الشاب (صورة)

الخميس، 29-10-2020
03:07 م
محمد فضل
فاجأت الفنانة
السورية المثيرة للجدل، إنجي خورها الجميع
بزواج
ها من شاب لبناني
، بشكل مفاجئ حيصث تم توثصيق زواج
هما شرعيًا، وذلك في خطوة
اعتبرها البعض للإلتفاف على قرار منعها من دخول لبنان.
وحسب موقع الفن اللبناني
، عُقد قران إنجي خوري واسمها الحقيقي
نجوى خليق الله، على الشاب هادي مصطفى نجم الدين.
وحسب الموقع، فإن خطوة إنجي الزوجية ممكن أن لا تغيير في
قرار الأمن العام اللبناني
، وإن ثمة اجراءات سوف يتم إتخاذها قبل الموافقة على تواجدها
بشكل شرعي في لبنان، وأوضحت المعلومات ان المسألة معقدة وليست سهلة بحسب ما تراها المغنية
التي قررت الالتفاف على القرار الرسمي بالزواج
.