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يحمل رسالة إنسانية.. أشرف بن شرقي يكشف عن رقم قميصه في الأهلي

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ا
الثلاثاء، 11-02-2025 02:10 م

 

 

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه حارس الأهلي المذاع على قناة الأهلي، عن الرقم الذي سيرتديه النجم المغربي أشرف بن شرقي بعد انضمامه رسميًا إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وانضم بن شرقي إلى النادي الأهلي قادمًا من نادي الريان القطري بعقد يمتد لموسمين ونصف.

وأوضح شوبير أنه سأل اللاعب عن الرقم الذي سيحمله قميصه، ليرد عليه بن شرقي قائلاً: “أنت تعلم أكثر مني”. لكنه في النهاية اختار الرقم 34، في لفتة وفاء لمواطنه المغربي عبد الحق نوري، الذي تعرض لأزمة صحية أدخلته في غيبوبة منذ عام 2017 وأجبرته على اعتزال كرة القدم.

وأشاد شوبير بهذه البادرة الإنسانية من بن شرقي، متمنيًا الشفاء العاجل لنوري.

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