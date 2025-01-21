من هي شقيقة كهربا التي تسببت في انقلاب كولر عليه

قال لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا"، إن علاقته بالمدير الفني لفريقه مارسيل كولر قد توترت بعد حضوره حفل زفاف شقيقته.

وأوضح كهربا، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "الكرة مع فايق" على قناة أم بي سي مصر 1 مساء اليوم الإثنين، أنه كولر كان يرفض حضوره حفل زفاف شقيقته ولكن اللاعب أوضح أن هناك ثنائي بمركز الهجوم بدلاً منه.

وشدد لاعب الأهلي على أنه مستعد لفعل أي شيء من أجل أسرته.

ما اسم أخت محمود كهربا؟





سالي سليمان هي الشقيقة الكبرى لكهربا التي تظهر معه في أكثر من مناسبة؛ كما ظهر معها كهربا خلال يوم زفافها ولم يقتصر تواجده على الحفل فقط.

ووصف كهربا شقيقته سالي بأنها بمثابة أم وسند له؛ معللاً ذلك بوقوفها دائمًا معه.

من هو عريس أخت كهرباء؟

وتزوجت شقيقة كهرباء من شخص يُدعى محمد حسن البغدادي يُعرف عنه انتمائه لنادي الزمالك وأنه صديق الطفولة لكهربا.