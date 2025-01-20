الثلاثاء 21 يناير 2025
توقيت مصر 00:19 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جولد مان ساكس يعلن توقعات مفاجئة بشأن سعر الدولار

"مسكت أختي من مكان حساس".. الطالبة المعتدية على زميلتها بمدرسة التجمع تكشف سبب المشاجرة

جنت جنون إسرائيل.. ماذا وضعت الفسام في حقيبة هدايا الأسيرات الثلاث؟

أثناء ممارسة الرذيلة.. تفاصيل مقـ.تل طبيب التجمع على يد سيدتين

راسه في دمنهور وجسده بأبو حمص.. مصرع شاب أثناء تسطيحه أعلى القطار

مفاجأة.. هدف حسين الشحات في أورلاندو يغرم الأهلي 3.5 مليون جنيه

هل يؤكد رحيله؟.. تصرف غريب من محمد صلاح بعد مباراة برينتفورد (فيديو)

شاهد.. هتان السيف تتسلم جائزة "جوي أوردز" حافية القدمين

القبض على رجل أعمال شهير بسبب "أفشة" والتحقيقات تكشف التفاصيل

ترامب يدرس تهجير جزء من سكان غزة إلى هذه الدولة حتى إعادة الإعمار

القبض على رجل أعمال شهير بسبب "أفشة" والتحقيقات تكشف التفاصيل

2544488_0
ا
الإثنين، 20-01-2025 10:59 ص

 

 

باشرت جهات التحقيق تحقيقاتها مع رجل أعمال شهير لاتهامه بالنصب على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي لعملية نصب في مبلغ 13 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل الواقعة،  تعرض محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي لعملية نصب في مبلغ 13 مليون جنيه على يد رجل أعمال شهير.

أشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن مجدي أفشة لاعب النادي الأأهلي اتهم رجل أعمال شهير - طليق إعلامية شهيرة ومعروفة بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.

أشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة إلى أن المتهم طلب من أفشة تحرير شيكات بمبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج إلا أنه ماطل في تنفيذ ذلك ولم يحضر السيارة.

وحرر محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي بلاغا بقسم شرطة التجمع الأول اتهم فيه صاحب شركة مقاولات وعقارات بالنصب عليه في ١٣ مليون جنيه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة التجمع أول، أفاد بورود بلاغ من مجدي أفشة اتهم فيه صاحب شركة عقارات بالنصب عليه في ١٣ مليون جنيه.

وقال مجدي أفشة في محضر الشرطة، إن المتهم تحصل منه على ١٣ مليون جنيه نظير استيراد سيارة من الخارج الا أنه قام بالاستيلاء على المبلغ ورفض رده، وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم.

إقرأ ايضا

16871043307188202501190514301430

"مسكت أختي من مكان حساس".. الطالبة المعتدية على زميلتها بمدرسة التجمع تكشف سبب المشاجرة

ط

شاهد.. هتان السيف تتسلم جائزة "جوي أوردز" حافية القدمين

هه

بعد التحقيق معهن.. أول قرار من النيابة بشأن طالبات مدرسة التجمع

أخبار متعلقة

Screenshot 2025-01-17 225123

3 لاعبين صدموا محمود الخطيب في الأهلي

Screenshot 2025-01-10 230704

كولر يعلن رحيل لاعب الأهلي إلى الدوري القطري

Screenshot 2025-01-05 020134

نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر

Screenshot 2025-01-05 014733

مصدر بالأهلي يرد على موقف تجديد عقد أكرم توفيق

AA1teb8f

تعديل مواعيد 4 مباريات في الدوري الممتاز بسبب كاف

فيو2023_8_22_10_51

طلع السلاح في وشه.. تفاصيل مشاجرة لاعب الأهلي وصاحب مصنع حديد