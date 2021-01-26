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الموت يفجع العائلة المالكة.. أمير الكويت يُعزي الملك سلمان

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الملك سلمان
 
الثلاثاء، 26-01-2021 11:39 ص المصريون

فجعت العائلة المالكة في السعودية بوفاة إحدى الأميرات، ما سبب حالة حزن بين الجميع، فيما دعا السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي لها بالرحمة والمغفرة، مقدمين واجب العزاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
كما بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، برقية تعزية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، عبر فيها عن تعازيه وصادق مواساته بوفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
ووفقا لصحيفة "الأنباء"، بعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية أيضا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
كما بعث الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء، برقية تعزية مماثلة.
 

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