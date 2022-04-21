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وزارة الأوقاف تعلق على جدل منع الاعتكاف: توصيات «الصحة»

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الخميس، 21-04-2022 02:30 م

أصدرت وزارة الأوقاف بيانًا توضح فيه الأسباب التي استندت إليها لإصدار قرارها بمنع الاعتكاف في المساجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.
وجاء في البيان: "بناء على الرأي الطبي المنضبط ومشاورة وزارة الصحة، وبناء على قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء: فإننا نؤكد أن ظروف وإجراءات التباعد لا تمكن في الظروف الراهنة من السماح بالاعتكاف هذا العام حفاظًا على الأرواح، والرأي الشرعي مبني في ذلك على الرأي الطبي، فهم أهل الاختصاص في قرار تطبيق إجراءات التباعد".
وتابع البيان: "وما زالت التعليمات الطبية تدعو إلى توخي الحذر وارتداء الكمامة، ولا شك أن الاختلاط الذي يحدث في الاعتكاف يصعب معه تطبيق إجراءات التباعد، مما يجعل الحفاظ على النفس الذي هو من صميم مقاصد الشرع ومن الكليات الست مقدمًا على أداء بعض النوافل".
واستكمل البيان: "ذلك مع تأكيدنا على أن الاعتكاف سنة ثابتة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وما حال دوننا ودون تطبيقه هذا العام إلا الصالح العام المبني على أسس شرعية وفقهية، من خلال فقه الموازنات، والرأي العلمي والطبي".

وكان أثار قرار وزارة الأوقاف بمنع الاعتكاف في المساجد حالة واسعة من الجدل في مصر، حيث يعتاد عدد من المصريين على الاعتكاف داخل المساجد في العشر الأواخر من رمضان.
 

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