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الصحة تعلن حالة الطواريء بعد ظهور متحور جديد

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الثلاثاء، 12-04-2022 01:04 م

أعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ في مستشفيات البلاد بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار، أنه تم تسجيل أقل معدلات الوفيات بفيروس كورونا منذ انتشار جائحة فيروس كورونا على مستوى مستشفيات العزل بجميع محافظات الجمهورية.
وقال عبد الغفار، إن معدلات الوفيات بفيروس كورونا تراجعت بنسبة تصل إلى ما يقرب من 47% وهذه النسبة لم تسجلها الوزارة من قبل خلال الموجات السابقة، والسبب الرئيسي في ذلك هو التوسعات في عمليات التطعيمات على مستوى محافظات الجمهورية.
وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لقاحات كورونا لعبت دورا هاما في الموجة الخامسة لفيروس كورونا برفع معدلات الشفاء داخل مستشفيات العزل الصحي، بالإضافة الى تقليل معدلات الإصابات المنزلية بفيروس كورونا، مشيرا الى أن معظم الحالات الموجودة حاليا داخل مستشفيات العزل الصحي تم تحويلها الى الأقسام العادية وهناك انخفاض كبير في نسب الإشغالات داخل المستشفيات الأمر الذي أدى إلى تقليص مستشفيات العزل الصحي الكلية إلى أربع مستشفيات فقط مقسمين على مستوى محافظات الجمهورية.
وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار: "هناك توجيهات بتكثيف عمليات الترصد لمتحورات فيروس كورونا والتي تظهر بشكل مستمر، ومنها متحور كورونا الجديدXE"، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستباقية اللازمة للوقاية من المتحور وغيره لحماية المواطنين وكذلك الحفاظ على ما اكتسبته الدولة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا.
 

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