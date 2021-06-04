الجمعة، 04-06-2021
02:01 م
فتحي مجدي
يعكف علماء في أستراليا على تطوير وسيلة تكنولوجية للحصول على لقاحات فيروس كورونا
المستجد، بواسطة "لصقات" تشبه "لصقات النيكوتين"، والتي يُقال إنها طريقة أسرع ويمكنها تحييد الطفرات.
ويمكن توصيل اللصقة بآلاف الجرعات الميكروسكوبية، وعندما يشق اللقاح طريقه تحت الجلد، فإنه يجبر الخلايا على إنتاج استجابة مناعية.
وهو في الواقع بديل أسرع من تلقي اللقاح بواسطة حقنة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، ويقال أيضًا أنه قادر على تحييد العديد من الطفرات، بما في ذلك السلالة البريطانية وسلالة جنوب إفريقيا.
يعمل باحثون من جامعة كوينزلاند مع شركة التكنولوجيا الحيوية "فاكساس" في المشروع.
قال الدكتور ديفيد مولر لصحيفة "ذا أستراليان": "عندما يتم تسليم اللقاح عبر أداة تطبيق رقعة ميكروأري عالية الكثافة - بدلاً من إبرة - فإنه ينتج استجابات مناعية أفضل وأسرع".
ويمكن الاحتفاظ بها لمدة أسبوع عند 40 درجة مئوية أو لمدة شهر عند 25 درجة مئوية، مما يعني أنه يمكن إرسالها إلى بلدان نائية.
ويمكن تخزين لقاح "استرازينكا" الذي طورتخ جامعة أكسفورد في درجة حرارة الغرفة، بينما يجب تخزين اللقاح الذي أنتجته شركة "فايزر" في درجة حرارة -70 درجة مئوية.