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أول صورة لفنانة شهيرة من داخل مستشفى العزل بعد تدهور حالتها

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الخميس، 20-05-2021 10:37 ص المصريون

نشر الفنان جمال عبدالناصر، صورة لزوجته الفنانة فاطمة الكاشف، من داخل إحدى مستشفيات العزل، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية.
وكانت الفنانة فاطمة الكاشف أثارت قلق متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت “بوست” غريب عن حالتها الصحية عبر حسابها على “فيسبوك”.
وكتبت الفنانة فاطمة في “البوست”: “يمكن يكون ده آخر بوست أكتبه، أتمنى أن تدعو لي بالرحمة والمغفرة، ولا تنسوني بالدعاء، الله أعلم النهاية إمتى؟”، وأكدت أنها أصيبت بفيروس كورونا مجددًا، وتدهورت حالتها الصحية.
ومن جانبه، نشر زوجها الفنان  جمال عبد الناصر، عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، صورة لزوجته ظهرت خلالها مستلقية على سرير المستشفى، مشيرًا إلى أنه تم نقل الفنانة إلى غرفة بالعناية المركزة لعلاجها من فيروس كورونا بعد تدخل نقابة المهن التمثيلية.

 

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