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وزيرة الصحة تكشف موعد التخلي عن ارتداء الكمامة

الكمامة
الكمامة
Native
الجمعة، 21-05-2021 06:38 م المصريون
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إنه لا يمكن القول بأنه يمكن التخلي عن ارتداء الكمامة سوى بعد تطعيم ما لا يقل عن 60% من المواطنين ، منوهة أن وزارة الصحة أكدت أهمية استمرار ارتداء الكمامات حتى بعد تطعيم هذا العدد خوفا من نشأة أحد المتحورات التي قد لا ينفع مع اللقاحات الحالية .

وأشارت الوزيرة خلال لقاءها لـ فضائية " إكسترا نيوز " ،اليوم إلى أن وصول دفعة المواد الخام لتصنيع " سينوفاك " الصيني ، يتزامن مع الاحتفال بـ 65 عام من العلاقات المصرية الصينية .

وأكدت أن الدولة ستشرع في البدء في تلقيح 100% نزلاء السجون ، إلى جانب تلقيح جميع المشرفين على عملية مراقبة امتحانات الثانوية العامة ، وأساتذة الجامعات والمشرفين على عملية مراقبة امتحانات الجامعات ، موضحة أن مصر تضمن بذلك عودة أمنة للعام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل .
 

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