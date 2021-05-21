وزيرة الصحة تكشف موعد التخلي عن ارتداء الكمامة

الجمعة، 21-05-2021
06:38 م
المصريون
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
إنه لا يمكن القول بأنه يمكن التخلي عن ارتداء الكمامة
سوى بعد تطعيم ما لا يقل عن 60% من المواطنين ، منوهة أن وزارة الصحة أكدت أهمية استمرار ارتداء الكمامات حتى بعد تطعيم هذا العدد خوفا من نشأة أحد المتحورات التي قد لا ينفع مع اللقاحات الحالية .
وأشارت الوزيرة خلال لقاءها لـ فضائية " إكسترا نيوز " ،اليوم إلى أن وصول دفعة المواد الخام لتصنيع " سينوفاك " الصيني ، يتزامن مع الاحتفال بـ 65 عام من العلاقات المصرية الصينية .
وأكدت أن الدولة ستشرع في البدء في تلقيح 100% نزلاء السجون ، إلى جانب تلقيح جميع المشرفين على عملية مراقبة امتحانات الثانوية العامة ، وأساتذة الجامعات والمشرفين على عملية مراقبة امتحانات الجامعات ، موضحة أن مصر تضمن بذلك عودة أمنة للعام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل .