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والد حلا شيحة يثير الجدل: الحجاب ملوش علاقة بربنا وهدفه خلق قطيع من الأغنام

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حلا شيحة
Native
الإثنين، 27-09-2021 09:03 ص

أثار الفنان التشكيلي أحمد شيحا والد الفنانة حلا شيحا، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماع، بسبب تصريحاته عن الحجاب، والتي أكد فيها أن الإيمان في القلب والحجاب ليس له علاقة بالله.
وأضاف خلال لقاء له في برنامج «حروف الجر»، المذاع على محطة راديو «نجوم إف إم»، «خفت على بناتي خوف كبير وقت الإخوان، وارتداء الحجاب بالشكل الشديد، وتغطية الرقبة شئ غريب”.
وتابع: عندما ارتدت حلا الحجاب قلت لها هيجي يوم يتملي قلبك إيمان وتعرفي أن الحجاب مالوش دخل بربنا، ولما رجعت عن قرارها محدش أثر عليها وهي دلوقت مش محجبة وهي قرأت طن كتب علشان تعرف ده”.
وأشار شيحا إلى أن الغرض من الحجاب ليس دينيا ولكن المقصود منه هو أن يتم السيطرة على عقل المرأة، وذلك لأن المرأة هي التي تربي فإذا كان ذلك بسبب تربيتها فذلك يترتب عليه إنتاج جيل مثل قطعان الأغنام والماشية.
وأضاف: أنه كان متوجها إلى الإسكندرية ويسير وأثناء سيره من أمام أحد المدارس، تفاجأ بأن كل البنات المتواجدين بالمدرسة محجبات وعمرهن لم يتجاوز الــ6 سنوات، مؤكدا أن ذلك الأمر متعلق بأن هناك مجموعة كبيرة كانت تريد أن تصدر من خلال السفارات أن مصر كلها ترتدي الحجاب وأن مصر كلها سلفيين وإخوان.
 

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