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أنغام تفاجئ الجمهور خلال حفلها وتثير الجدل بلفظ غير لائق (فيديو)

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انغام
Native
الثلاثاء، 31-08-2021 10:08 ص


فاجأت الفنانة أنغام جمهور حفلها بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية في االقاهرة الجديدة، بتغيير كلمات أغنيةها “بقول نسياك”.
وقامت أنغام خلال غنائها مقطع من الأغنية يأتي فيه: "سمعت كلام وناس بيقولوا يا خسارة وناس بيقولوا غدارة"، باستبدال كلمة "يا خسارة" بـ"يا حمارة" وسط ضحك الجمهور.
واختلفت التعليقات على هذا التصرف من الفنانة، فمنهم من ضحك وقال: "تجنن نغومة"، كما علق أحدهم ضاحكا وتابع: "فظيعة..كانت فين الحفلة دي؟"
في حين أن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا هذا التصرف، حيث قال أحدهم: "هو هذا منطق أغنية؟ والله عيب"، وأضاف آخر: "ليش في نشاز..ما في انسجام بين الموسيقى والصوت!!"
 

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