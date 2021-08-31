أنغام تفاجئ الجمهور خلال حفلها وتثير الجدل بلفظ غير لائق (فيديو)
انغام
Native
الثلاثاء، 31-08-202110:08 ص
فاجأت الفنانة
أنغام جمهور حفلها بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية في االقاهرة الجديدة، بتغيير
كلمات أغنيةها “بقول نسياك”.
وقامت أنغام
خلال غنائها مقطع من الأغنية يأتي فيه: "سمعت كلام وناس بيقولوا يا خسارة
وناس بيقولوا غدارة"، باستبدال كلمة "يا خسارة" بـ"يا
حمارة" وسط ضحك الجمهور.
واختلفت
التعليقات على هذا التصرف من الفنانة، فمنهم من ضحك وقال: "تجنن نغومة"،
كما علق أحدهم ضاحكا وتابع: "فظيعة..كانت فين الحفلة دي؟"
في حين أن
العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا هذا التصرف، حيث قال أحدهم:
"هو هذا منطق أغنية؟ والله عيب"، وأضاف آخر: "ليش في نشاز..ما في
انسجام بين الموسيقى والصوت!!"