دنيا بطمة تفاجئ الجمهور بتغير شكلها تمامًا

الثلاثاء، 31-08-2021
01:58 م
نشرت الفنانة
المغربية دنيا بطمة
صورة لها، تظهر فيها بدون مكياج وبملامح مختلفة تمامًا، حيث ظهرت بوزن زائد، وذلك
عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وقد ظهرت بطمة بدون مكياج، وهذا ما أثار الجدل
بين متابعيها بعد الإختلاف
الكبير الذي حصل في شكلها.
وفي متابعة للتعليقات، أكد متابعو بطمة أنهم بإنتظار حفلاتها وإطلالتها
عليهم، وأن جمالها مميز مع أو بدون مكياج.
الجدير بالذكر، أن بطمة كانت قد أثارت الجدل
مؤخراً بعد إستخدامها الشعر
المستعار او "الباروكة" لتغيير ستايل شعرها بين الحين والآخر، وهو أمر
تقوم به العديد من النجمات حول العالم.