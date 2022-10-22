والد حسام حبيب ينقلب على ابنه ويفضح ما فعله مع شيرين: يا عاصي أبوك يا جاهل

السبت، 22-10-2022
01:28 م
هاجم والد حسام حبيب
، ابنه الفنان بسبب تصريحات أدلى بها الأخير، أمس
الجمعة، عمّا قام به من أجل الفنانة شيرين عبد الوهاب، متهمًا إياه بالتسبب في
أزمتها مع شقيقها بسبب "قطع عيشه".
وكان الفنان حسام حبيب
كشف أنه لم يحصل على أي أموال من زوجته السابقة
شيرين عبد الوهاب، مشيرًا إلى أنه "أمَّن مستقبل بناتها بوضع وديعة كبيرة لهن
لا يستطيع أحد فكها غيرهن".
وقال حسين حبيب خلال منشور عبر حسابه
الشخصي على فيسبوك: "قولوا الحق ولو على أنفسكم، هو ينفع أخالف شرع ربنا بحجة
أنني أحمي بناتي؟ لها الثلثان، والأهل لهم الثلث بعد عمر طويل، وده يخلي الأهل
راضين ويراعوا البنات بعد عمر طويل، ودي صلة رحم، وغير كده ستزرع العداوة بين
الأهل".
ووجه حسين حبيب رسالة لابنه، قائلًا:
"إنت كده مش بتحافظ على مال زوجتك، أنت بتخالف شرع ربنا، والنتيجة إنهم
فضحوها وقضوا على مستقبلها، وزرعت العداوة بينهم، وحطمت زوجتك بجهلك بشرع ربنا،
ولو كنت سألت أباك لأرشدك للحق، والكل طلع هو الكسبان يا قاطع صلة الرحم والعاصي
لأبيك، ضيعت نفسك وضيعت البنت معك".
وواصل: "هوه ينفع أخوها بقاله أكتر من 20 سنة بيراعي أخته وهي
مصدر رزقه، آجي أقفل عليه الحنفية ويقعد 4 سنين من غير شغل، وراجع تاني تقفل عليه
الحنفية هو وأمه وأخته وعايزه يسيبك، ياناوي على قوتي، ياناوي على موتي، الزوج
يتعوض، الأم والأخ لا يعوضان، كلمة حق لوجه الله، والدين النصيحة."
وأضاف والد حسام حبيب
في منشور آخر: "إنت بتقول لما رجّعت لها
العربية، واحد بيشتغل معها أخد العربية إللي بخمسة ملايين وقال لها هبقى أديكِ بها
شغلًا، وواحد محاسب تعرفه قريب شكالها حاله أعطته 100 ألف دولار وخلع، وبتكتب
شيكات للناس على بياض، إنت كده بتدّي مبررًا لأهلها ليحجروا عليها وبطّلعها على
إنها سفيهة وعبيطة، وأنا من معرفتي بيها أنها واعية وناصحة، بتيجي تكحلها تعميها،
اسأل أباك يقولك تقول إيه".
وكان حسام حبيب
انتقد تدخل والده في أزمته مع زوجته السابقة الفنانة
شيرين عبد الوهاب، وذلك خلال تصريحاته التي أدلى بها مع الإعلامي عمرو أديب في
برنامجه "الحكاية".