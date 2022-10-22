صدمة.. حسام حبيب يفضح ما حدث في غرفة النوم مع شيرين وكان سبب طلاقهما (فيديو)
حسام وشيرين
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Teads
السبت، 22-10-202209:59 ص
قال
الفنان حسام حبيب، إن بداية خلافه مع شيرين كان موضوع شعرها، وسبب طلاقهما كانت والدتها، مضيفا:" عمري ما أخدت من شيرين عبد الوهاب جنيه لأني مش محتاج وكان معايا
فلوس أكتر منها فى البنوك".
وأوضح
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر
قناة "إم بي سي مصر"،:" شيرين
كانت صديقتي جدا في الأول.. وقالتلي الحقني أنا بتنهش وخرجني من المحيط اللي أنا فيه".
وأضاف
حسام حبيب،:" أنا وشيرين كنا صحاب في البداية ومكنتش متخيل أننا هنكون زوجين".
وبدوره
قال أديب،:" الناس سمعت شيرين وسمعوا
أهلها ولكن هناك طرف آخر في القصة محدش سمعه وهو حسام حبيب".
وتابع أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، تعرضت
لـ الضرب قبل الذهاب لـ المستشفى، وأن شقيقها محمد عبد الوهاب و مجموعة معه، اعتدوا
على شيرين أثناء نقلها من الشقة التى كانت موجودة بها فى التجمع، لـ المستشفى المتواجده
بها حاليًا".
وأضاف الفنان حسام حبيب، أنه تعرض لـ الضرب،
من المجموعة التى كانت مع شقيق شيرين، وأنه لم يحرر محضر ضدهم.
وتابع :" مابلغتش البوليس عشان سمعة
شيرين ولأنى خايف عليها من الشوشرة، بس بعد تصريحات شقيق شيرين سأحرر محضر ضده".
وكشف أنه تعرض لـ الشتائم هو ووالدته، بسبب هذا الموضوع، معلقًا
:" انا وشيرين مظلومين، وبنحب بعض".
وأكد أنه يحب شيرين عبد الوهاب ولم يخرج فى يوم ويتحدث عنها بطريقة غير
مقبولة، وقال: "شيرين عملت لى حاجات حلوة كتير، وبحبها".
وقال حسام حبيب، إن سبب الطلاق كان أكثر من شيء، أهمها أن شيرين كانت لا
تضع مساحة خاصة لهما، وتفتح الباب لـ الجميع من أجل التدخل، وأن غرفة نومهما الخاصة،
كانت مفتوحة لـ الجميع: “أى حد كان ممكن يدخل فى أى وقت”، وكذلك رفضها للعلاج من المواد
المخدرة، مؤكدًا أنه عالجها فترة الزواج.
ولفت حسام حبيب، إلى أنه لا يتناول المواد المخدرة، كما يقول شقيق شيرين
عبد الوهاب، معلقًا: "ممكن أعمل التحاليل فى أى وقت"، مشددا على أنه لا يخاف،
لأنه لا يتناول المواد المخدرة كما يدعى محمد عبد الوهاب.
وأكد المطرب حسام حبيب، أنه يتعذب، هو والفنانة شيرين عبد الوهاب، موضحًا:
"بنحب بعض ومش عارفين نعيش، بسبب الضغط".
وأضاف حسام حبيب،: "بحب شيرين وهى بتحبني، بس الكل بيتكلم علينا".
وتابع: "الخلاف بينى وبين شيرين كان أقل من الذى يحدث فى المنازل،
ولكن تدخل الجميع فى حياتنا كان سببا فى الطلاق و الخلافات".
وفجر المطرب حسام حبيب، مفاجأة بشأن عودته لـ الفنانة شيرين عبد الوهاب،
وذلك بعد بيان الصلح الأخير، وتواجده فى شقتها، يوم ذهابها لـ المستشفى.
وقال حسام حبيب: “أنا وشيرين أصدقاء بس، واتطلقنا، والموضوع أصبح نهائيا”،
وأكد: "بحب شيرين بس الحياة الزوجية لم تصبح مستقرة".
ووجه المطرب حسام حبيب، رسالة لـ شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب على الهواء
وقال: "حسبى الله ونعم الوكيل، فيك، وسأتقدم بتحرير محضر ضدك.. معملتش ليك حاجة".
وأضاف حسام حبيب، أن محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين عبد الوهاب، وجه له
شتائم، وأشياء ليست به.
وانهار حسام على الهواء قائلا: "مش هسيب حقي، واللى عمله فى شيرين
يحتاج لـ سنوات من أجل العلاج، شيرين انضربت، واتسحبت من شعرها ورفعوا عليها مطواة".
ولفت إلى أن: "شيرين تعرضت لـ شتائم كثيرة، وضرب، وأشياء لا يقبلها
أحد".
فى السياق نفسه، أجاب عن سؤال: "هل أنت سبب تعاطي شيرين عبد الوهاب
المواد المخدرة؟،" ورد منفعلا: “خلافى مع الفنانة شيرين عبد الوهاب كان بسبب هذا
الموضوع”.
وأضاف حسام حبيب، أنه لا يريد الحديث عن أشياء أخرى بشأن هذا الموضوع،
وأنه تعرض لـ الضرب، ليلة أخذ شيرين عبد الوهاب، من شقتها، ووضعها فى المستشفى: “ ليه
شقيق شيرين راح لها فى هذا الموعد، رغم الخصام الموجود بينه وبين شيرين منذ عامين”.
وتابع حسام حبيب، أن غرفة نومه في بيت طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب،
كانت عبارة عن محطة مصر، و الجميع كان يدخلها فى أى وقت.
وأوضح حسام حبيب معلقًا: "دى غرفة نومي الشخصية، لازم يكون ليها
خصوصية.. أى حد كان بيفتح ويدخل".
وتابع: "ربنا يحفظك يا شيرين، وربنا يكون فى عونك يا رب.. تحملت
الكثير، من شخصيات قريبة جدًا.. شيرين كانت فريسة للجميع، وكانت تعطي أى شىء".