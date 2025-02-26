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هل مليارات؟.. مصدر أمني يكشف حجم الأموال المستولى عليها في منصة FBC

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الأربعاء، 26-02-2025 10:14 ص

 

أفاد مصدر أمني بأنه تم القبض على المتهم الأجنبي الهارب، أحد أفراد التشكيل العصابي المتورط في عمليات الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال المنصة الإلكترونية "FBC".

ونفى المصدر صحة الشائعات المتداولة بشأن استيلاء العصابة على مليارات الجنيهات من مصر، مؤكدًا أن إجمالي المبالغ المذكورة في بلاغات الضحايا يبلغ 2.5 مليون جنيه فقط.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ من عدد 101 مواطن خلال الفترة من 22 الجاري وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم التي بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم إستثمارها لهم فى مجال البرمجيات والتسويق الإلكترونى وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة .

 

وقالت الداخلية، أسفرت عمليات الفحص والتحرى عن قيام تشكيل عصابى "يتزعمه 3 عناصر يحملون جنسيات أجنبية "متواجدين بالبلاد" مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج متخصص فى مجال النصب والإحتيال الإلكترونى والإستيلاء على أموال المواطنين بزعم إستثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC".

 

وقام هؤلاء الأشخاث بالإتفاق مع عدد 11 شخصا لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامى والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الإجتماعى وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لإستخدامها فى تلقى وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 13 منهم، بحوزتهم: عدد من الهواتف المحمولة– 1135 شريحة هاتف محمول– جهاز "لاب توب"- مبالغ مالية عملات مختلفة قيمتها "مليون و270 ألف جنيه.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات المجهولة المصدر التي يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحا مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والاحتيال وفقدان أموالهم.

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