فيديو.. وزير الطاقة السعودي يتصدر الترند عقب تصريحاته عن مصر

تصدر الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، الترند على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحاته عن مصر أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الأمير السعودي،إن "مصر مش بس فيها حاجة حلوة دي كلها حاجة حلوة"، وسط تفاعل كبير من الحضور، متابعا: "اتفرجت على مسلسل الحلقة الأخير فيها أغنية بتقول ألف تحية للناس الحقيقة الناس العشرية.. مين في العالم غير مصر.. وأنتم جزء من وطنا في المملكة".

وأعلن خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض إيجبس للبترول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بثتها قناة "إكسترا نيوز"، توقيع خطة تنفيذية للتعاون في مجال كفاءة الطاقة بين وزارة الطاقة السعودية ووزارتي البترول والكهرباء في مصر، بهدف إنشاء برنامج وطني متكامل لكفاءة الطاقة، حيث ستسهم المملكة في نقل خبراتها وتقديم الدعم الفني لتطوير هذا البرنامج في مصر.



