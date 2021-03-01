الإثنين 01 مارس 2021
توقيت مصر 21:56 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

انخفاض درجات الحرارة وأمطار بالسعودية

تصريحات هامة من إدارة "ترامب" بشأن السعودية وقضية خاشقجي

يوسف شعبان.. مُنع فيلمه من العرض وتزوج ابنة امبراطورة إيران (فيديو)

شاهد.. خالد الجندي: أنا شيخ قبطي مسلم

هزت المملكة.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

الملك سلمان يدعم الجهود الإنسانية في اليمن بمبلغ كبير

عاجل.. السيسي يؤجل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة لا تقل عن عامين

جالطة سراي يحصد من مصطفى محمد مالم يتوقعه بسرعة كبيرة

الصحة السعودية تسجل ارتفاعًا جديدًا في إصابات كورونا

تنفيذ حكم الإعدام في مرتكب مذبحة كفر الدوار

ADS
 

هزت المملكة.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

1239074_0
الملك سلمان
 
الإثنين، 01-03-2021 07:08 م محمد فضل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بتنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد المواطنين الذي ارتكب جريمة بشعة، اهتزت لها المملكة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عرفوا بها.
وفي التفاصيل، فقد أصدرت وزارة الداخلية السعودية،  اليوم ، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان ، وفيما يلي نص البيان حسب وكالة الأنباء السعودية "واس":
أقدم / عيسى بن مسعود بن علي الفيفي (سعودي الجنسية) على قتل / أحمد بن سلمان بن عبده شراحيلي (سعودي الجنسية) , وذلك بضربه وتكسير جمجمته وخنقه وحرقه مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته , وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعًا , والحكم عليه بالقتل قصاصًا , وأيد الحكم من محكمة الاستئناف , ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / عيسى بن مسعود بن علي الفيفي اليوم الاثنين الموافق 1442/7/17هـ ـ بإصلاحية جازان بمنطقة جازان.
 

إقرأ ايضا

4

يوسف شعبان.. مُنع فيلمه من العرض وتزوج ابنة امبراطورة إيران (فيديو)

21133035381608651349

شاهد.. خالد الجندي: أنا شيخ قبطي مسلم

السيسي

عاجل.. السيسي يؤجل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة لا تقل عن عامين

أخبار متعلقة

Capture

ضربه على خصيتيه.. الملك سلمان يأمر بقتل «بشار» قصاصًا

39712874-9294833-image-a-127_1614172971986

لا يتخيلها عقل.. قتل جارته ثم أخرج قلبها وطبخه لأسرته (صور)

download

عبير بيبرس تفجر مفاجأة أمام المحكمة في قتل زوجها

46046-10933376

بأمر ملكي.. تعرف على نظام الإقامة الجديد في السعودية

1575051193453916600

أمر ملكي بتنفيذ حكم القتل في مرزوق الحويطي بتبوك

581791df2f4e3

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بخصوص عودة الدراسة