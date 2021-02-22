الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بخصوص عودة الدراسة

الإثنين، 22-02-2021
01:56 م
المصريون
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز،
أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن عودة الدراسة
بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا
المستجد.
وأعلن الأمر، وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ،
مؤكدًا أنه صدر أمرًا ساميًا باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي.
وقال آل الشيخ عبر حسابه بتويتر : ” حرصاً من القيادة -حفظها
الله-على سلامة منسوبي التعليم في ظل استمرار جائحة #كورونا
، وبعد تقييم الوضع خلال
الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية
العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي؛ وفق الضوابط
المطبقة.
وكان العام الدراسي 2020-2021 انطلق في السعودية نهاية أغسطس
الماضي وتم تحديد وضع الدراسة
عن بعد لأول 7 أسابيع، قبل أن يصدر قرار باستمرار التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي
الأول، ثم صدور قرار باستمرار الدراسة
عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني.