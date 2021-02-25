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لا يتخيلها عقل.. قتل جارته ثم أخرج قلبها وطبخه لأسرته (صور)

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الضحية
 
الخميس، 25-02-2021 12:37 م المصريون


في واحدة من أبشع الجرائم التي لا يمكن أن يتخيلها عقل، أقدم رجل على قتل جارةه وتمزيق جسدها ثم إخراج قلبها وطبخه إلى أسرةه.
وفي لاتفاصيل التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، اتهم لورنس أندرسون، ٤٢ عاما، بقتل جارةه “أندريا” بطعنها حتى الموت، في أوكلاهوما بأمريكا، ثم قام بتمزيق جسدها وإخراج قلبها وطبخه لأسرةه.
وقام “أندرسون”، بطعن عمه وخالته وحفيدتهم (٤ أعوام) في نفس اليوم الذي قام فيه بطعن جارةه وتمزيق جسدها.
وكشف المتهم للمحققين عن الوجبة “البشعة” الذي أعدها لأسرةه، قائلا إنه قام بطبخقلبجارةه بعد قتلها، وأعد بجانب ذلك “البطاطس” ثم أطعم عائلته بأكملها.
و”أندرسون” سبق اتهامه في جرائم مخدرات والاتجار بالأسلحة وحكم عليه بالسجن ٢٠ عاما، ثم تم تخفيف السجن إلى ٩ سنوات فقط، بناء على توصية من مجلس العفو والإفراج المشروط.
وأمام المحكمة يوم الثلاثاء الماضي، بكى “أندرسون” وقال للقاضي: “لا أريد أي كفالة.. لا أريد الخروج”، بينما تم وضع عقوبة الإعدام لمناقشتها.








 

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