لا يتخيلها عقل.. قتل جارته ثم أخرج قلبها وطبخه لأسرته (صور)

الخميس، 25-02-2021
12:37 م
المصريون
في واحدة من أبشع الجرائم التي لا يمكن أن يتخيلها عقل، أقدم رجل على قتل
جارة
ه وتمزيق جسدها ثم إخراج قلب
ها وطبخ
ه إلى أسرة
ه.
وفي لاتفاصيل التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، اتهم لورنس أندرسون،
٤٢ عاما، بقتل جارة
ه “أندريا” بطعنها حتى الموت، في أوكلاهوما بأمريكا، ثم قام
بتمزيق جسدها وإخراج قلب
ها وطبخ
ه لأسرة
ه.
وقام “أندرسون”، بطعن عمه وخالته وحفيدتهم (٤ أعوام) في نفس اليوم الذي قام
فيه بطعن جارة
ه وتمزيق جسدها.
وكشف المتهم للمحققين عن الوجبة “البشعة” الذي أعدها لأسرة
ه، قائلا إنه قام
بطبخ
“قلب
” جارة
ه بعد قتل
ها، وأعد بجانب ذلك “البطاطس” ثم أطعم عائلته بأكملها.
و”أندرسون” سبق اتهامه في جرائم مخدرات والاتجار بالأسلحة وحكم عليه بالسجن
٢٠ عاما، ثم تم تخفيف السجن إلى ٩ سنوات فقط، بناء على توصية من مجلس العفو
والإفراج المشروط.
وأمام المحكمة يوم الثلاثاء الماضي، بكى “أندرسون” وقال للقاضي: “لا أريد
أي كفالة.. لا أريد الخروج”، بينما تم وضع عقوبة الإعدام لمناقشتها.