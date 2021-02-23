أمر ملكي بتنفيذ حكم القتل في مرزوق الحويطي بتبوك

الثلاثاء، 23-02-2021
12:51 م
المصريون
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز، امرًا ملكيًا بتنفيذ
حكم القتل
على المواطن مرزوق الحويطي، بعد استنفاذ كل درجات التقاضي.
وأصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تنفيذ حكم
القتل قصاص
اً بأحد الجناة بتبوك، فيما يلي نصه- حسب وكالة الأنباء الرسمية واس-:
أقدم / مرزوق بن سالم بن قاسم الحويطي -سعودي الجنسية- على قتل
/ فهد بن
عجرم بن عوده العطوي – سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه
إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك
يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتل
ه قصاص
اً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن
المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني
المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاص
اً بالجاني / مرزوق بن سالم بن قاسم الحويطي اليوم
الثلاثاء 11 / 7 / 1442هـ ، بتبوك بمنطقة تبوك.