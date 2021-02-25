ضربه على خصيتيه.. الملك سلمان يأمر بقتل «بشار» قصاصًا

الخميس، 25-02-2021
12:56 م
المصريون
أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًا بالموافقة على تنفيذ حكم القتل
قصاص
ًا على مواطن يمني يدعى "بشار العدني"، لإقدامه على قتل
مواطنه
"جهاد فضل" بضربه على خصية
يه.
وفي التفاصيل، فقد أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانًا اليوم, بيانًا
بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاص
اً بأحد الجُنَاة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة،
جاء نصه حسب وسائل إعلام محلية رسمية كالتالي:-
أقدم/ بشار حاتم أحمد علي العدني – يمني الجنسية – على قتل
/ جهاد فضل
عبدالله آل زيد – يمني الجنسية – وذلك بضربه على خصية
يه مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر
التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية
صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاص
اً، وأيد الحكم من
محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من
مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حُكم القتل قصاص
اً بالجاني / بشار حاتم أحمد علي العدني اليوم
الخميس 13 / 7 / 1442هـ في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة .