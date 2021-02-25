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ضربه على خصيتيه.. الملك سلمان يأمر بقتل «بشار» قصاصًا

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الملك سلمان
 
الخميس، 25-02-2021 12:56 م المصريون

أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًا بالموافقة على تنفيذ حكم القتل قصاصًا على مواطن يمني يدعى "بشار العدني"، لإقدامه على قتل مواطنه "جهاد فضل" بضربه على خصيةيه.
وفي التفاصيل، فقد أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانًا اليوم, بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، جاء نصه حسب وسائل إعلام محلية رسمية كالتالي:-
أقدم/ بشار حاتم أحمد علي العدني – يمني الجنسية – على قتل/ جهاد فضل عبدالله آل زيد – يمني الجنسية – وذلك بضربه على خصيةيه مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني / بشار حاتم أحمد علي العدني اليوم الخميس 13 / 7 / 1442هـ في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة .
 

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