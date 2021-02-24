عبير بيبرس تفجر مفاجأة أمام المحكمة في قتل زوجها

الأربعاء، 24-02-2021
03:07 م
المصريون
فجرت الفنانة عبير بيبرس
، مفاجأة أمام محكمة جنايات القاهرة،
المنعقدة بالتجمع الخامس، خلال جلسة محاكمتها بتهمة قتل زوج
ها في شقته بمنطقة البساتين.
وأنكرت المتهمة جميع التهم المنسوبة لها، مستطردة أمام
المحكمة:" والله ما قتل
ته، هو اللى وقع
على الإزاز فمات، حسبى الله ونعم الوكيل، أنا مقتل
تش جوزى مقتل
توش".
تعود بداية الواقعة
انه ورود بلاغ من والد المجنى عليه يحمل رقم 5598 لسنة 2020 لإدارة البحث الجنائى
بالقاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير إدارة البحث الجنائى، مفادة وفاة نجله
"عمرو سيد سيد عبدالله"، 42 سنة،
صاحب شركة بترول، واتهم زوج
ة نجله «عبير وهبه نجيب زكي» الشهيرة بـ«عبير بيبرس
»، 35 سنة، وتعمل ممثلة بقتل
ه.
انتقل ضابط مباحث
قسم شرطة البساتين، وبسؤال المبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوج
ة نجله تخبره
بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7
سم، واتهمها بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه
كان بحوزة المجنى عليه.
وقالت عبير بيبرس
:
إنه وقع بينها وبين زوج
ها مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة وسقط الزوج
على زجاج مكسور
بغرفة النوم، فحاولت إنقاذه إلا أنه فارق الحياة.