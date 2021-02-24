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عبير بيبرس تفجر مفاجأة أمام المحكمة في قتل زوجها

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عبير
 
الأربعاء، 24-02-2021 03:07 م المصريون

فجرت الفنانة عبير بيبرس، مفاجأة أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، خلال جلسة محاكمتها بتهمة قتل زوجها في شقته بمنطقة البساتين.
وأنكرت المتهمة جميع التهم المنسوبة لها، مستطردة أمام المحكمة:" والله  ما قتلته، هو اللى وقع على الإزاز فمات، حسبى الله ونعم الوكيل، أنا مقتلتش جوزى مقتلتوش".
تعود بداية  الواقعة انه ورود بلاغ من والد المجنى عليه يحمل رقم 5598 لسنة 2020 لإدارة البحث الجنائى بالقاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير إدارة البحث الجنائى، مفادة وفاة نجله "عمرو سيد سيد عبدالله"،  42 سنة، صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله «عبير وهبه  نجيب زكي» الشهيرة بـ«عبير بيبرس»، 35 سنة، وتعمل ممثلة بقتله.
 انتقل ضابط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة نجله تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم، واتهمها  بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كان بحوزة المجنى عليه.
وقالت  عبير بيبرس: إنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة وسقط الزوج على زجاج مكسور بغرفة النوم، فحاولت إنقاذه إلا أنه فارق الحياة.
 

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