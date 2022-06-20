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فنانة شهيرة تحتفي بإلغاء مهرجان الجونة:« كان كله فواحش»

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الإثنين، 20-06-2022 09:35 ص

عبرت الفنانة عبير الشرقاوي عن سعادتها بإلغاء مهرجان الجونة الذي كان ينظمه رجل الأعمال نجيب ساويرس .
وقالت عبير في تدوينة عبر حسابها بـ فيس بوك: ليه مبسوطة إن المهرجان إتلغى؟؟ علشان كان فى مبارزة مع الله وعند و إصرار على الفحش .
وأضافت: مبسوطة علشان بخاف من الآية دى <وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (25)الأنفال .

وأضافت: و بخاف كمان من الآية دى <ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)الروم.

وكانت إدارة مهرجان الجونة أكدت تأجيل المهرجان إلى أجل غير مسمى تماشيا مع الظروف العالمية.
 

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