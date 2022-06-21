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نقابة الموسيقيين تعيد حسن شاكوش للغناء وتمنحه العضوية

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حسن شاكوش
Native
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الثلاثاء، 21-06-2022 11:33 ص

أسدلت نقابة المهن الموسيقية الستار، على أزمة مطرب المهرجانات الموقوف عن الغناء حسن شاكوش، بمنحه عضوية النقابة والسماح له بالغناء.
وقال شاكوش في فيديو نشره عبر "فيسبوك" عقب استلامه كرت العضوية: "حبايب قلبي كل أخواتي أنا بشكر سيادة النقيب وكل أعضاء المجلس وجميع العازفين وأنا بقولهم محدش يزعل مني، وبشكر أخويا المحامي إيهاب السيد".
وتابع:"أنا بوعد كل جمهوري هتشوفوا حاجات كويسة الفترة الجاية".
وكانت نقابة الموسيقيين قد قررت في نوفمبر الماضي، وقف شاكوش عن الغناء في مصر بشكل نهائي.
جاء ذلك على إثر خلافه مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، بسبب العديد من الألفاظ الخارجة التي تفوه بها، والتي اعتبرتها النقابة إساءة إلى الجمهور المصري.
 

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