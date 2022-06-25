نجلاء بدر تظهر بفستان فاضح وتعلق: جسمي حلو (صور)

السبت، 25-06-2022
10:04 ص
أثارت الفنانة نجلاء بدر
، الجدل مجددًا بعد ظهورها بنفس تصميم
الفستان المثير والذي ارتدته بحفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي
الدولي.
ونشرت مصممة الأزياء الشهيرة ”فريدة تمرازا“ مصممة الفستان،
فيديو تظهر خلاله مجموعة من الفنانات من بينهن الفنانة نجلاء بدر
، حيث ارتدت نفس تصميم
الفستان المثير للجدل، لكن بلون مختلف وهو اللون الأحمر.
وقالت نجلاء بدر
خلال الفيديو: ”أي ست تلبس الفستان يعمل
لها shape للجسم، وبيداري أي عيوب في الجسم، أنا مش محتاجة
جسمي يبقى حلو لأن الفستان هيخلي جسمي حلو“.
وتحدثت بدر عن الموضة لصالح مصممة أزياء الفستان فريدة تمراز،
وكتبت تعليقًا عليه: شكرًا لكونك جزءًا من أول فيلم وثائقي عن الموضة في مصر يحتفل
بالذكرى العاشرة للنجاح والتطور .
وظهرت الفنانة نجلاء بدر
بشكل مختلف عما ظهرت به في مهرجان
الجونة السينمائي، إذ غيرت لون الفستان إلى اللون الأحمر، بدلًا من الأسود.