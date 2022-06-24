نقابة المهن الموسيقية تعلق على اختفاء آمال ماهر

الجمعة، 24-06-2022
01:30 ص
أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر
، بيانا،
لنفي الشائعات التي أثيرت مؤخرا حول الفنانة
آمال ماهر.
وجاء في البيان الصادر: "تهيب نقابة المهن الموسيقية
بجمهور الفنانة
آمال ماهر ومحبيها عدم الإنخراط وراء الشائعات التي انتشرت مؤخرا على
كافة وسائل التواصل الإجتماعي".
وتابع البيان: "تواصلت نقابة المهن الموسيقية مع أسرتها
وأكدت عدم صحة هذه الشائعات تماما وأوضحوا أن النجمة آمال ماهر تعيش حياة هادئة بين
أسرتها".
وأكدت النقابة في ختام بيانها، أنها لم تكن نقابة المهن بعيدة
عن أي من أعضائها في سرائه أو ضرائه وأنها دائما سند لكل أعضائها.
يذكر أن الفنانة
آمال ماهر نشرت منذ يومين صور جديدة لها
هي الأولى لها منذ إعلانها الاعتزال في يونيو 2021
آمال ماهر نشرت الصور التي ظهرت فيها على شاطئ البحر، عبر
حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت عليها قائلة: "أجواء الصيف..
أفتقدكم جميعًا".