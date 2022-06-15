إنجي خوري تفاجئ الجميع بإطلالة غير مسبوقة

الأربعاء، 15-06-2022
11:44 ص
فاجأت الفنانة
السورية المثيرة للجدل إنجي خوري، الجمهور بإطلالة
غير مسبوقة، حيث نشرت صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت إنجي بتغيير جذري في
إطلالة
ها، إذ غيرت تسريحة ولون شعرها معتمدة اللون الأشقر النحاسي وقصته عند حدود
كتفيها، كما ارتدت فستانًا طويلًا به فتحة كبيرة.
وتعد هذه إطلالة
غير اعتيادية
لانجي خوري
، التي اعتادت الظهور بملابس شبه عارية وحركات إيحائية.
وحسب موقع الفن، فإن إنجي
خوري كانت تعرضت للنصب والاحتيال من قبل اشخاص لبنانيين أقنعوها بقدرتهم على
إدخالها الى لبنان من جديد، عبر وساطة كبيرة جداً، ودفعت لهم المال حتى وصل المبلغ
الى ما يقارب الـ 15 الف دولار، لكن الصدمة كانت حين وصلت الى مطار بيروت الدولي
وتبين وجود قرار بمنعها من دخول الاراضي اللبنانية.
إنجي الموجودة في ماليزيا
وتحديداً في كوالالمبور، تعمل على العودة أيضاً الى الامارات العربية المتحدة التي
طردت منها، لكن من دون جدوى، وذلك لوجود قرار رسمي بعدم دخولها اي إمارة من
الامارات.