السبت 15 مايو 2021
توقيت مصر 15:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ظهور أعراض كورونا على مهاجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

شاهد.. صواريخ المقاومة في قلب تل أبيب تُسقط قتلى وجرحى

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس غد..تعرف على درجات الحرارة

نجم صن داونز يوجه رسالة لـ«موسيماني» ويؤكد: سنطيح بالأهلي

الموعد والقناة الناقلة.. تشكيل الأهلي أمام صن داونز

«القسام» تستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال بطائرة مسيرة

عربي ينسحب من الشرطة الإسرائيلية وينضم للانتفاضة الفلسطينية

نقابة الفنانين تكشف آخر تطورات حالة سمير غانم الصحية

بيان عاجل من الكويت على أنباء فرض عقوبات أمريكية

شاهد.. استشهاد 10 أفراد من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي صباح اليوم

ADS
 

نقابة الفنانين تكشف آخر تطورات حالة سمير غانم الصحية

image
ا
Native
السبت، 15-05-2021 10:52 ص المصريون

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم، الذي يرقد منذ أيام في العناية المركزة بأحد المستشفيات.
وأكدت الفنانة نهال عنبر، في تصريحات أن الحالة الصحية للفنان سمير غانم كما هي، حيث إنه داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى الذي يتلقى فيه العلاج.
وأوضحت أن حالته تعتبر غير مستقرة، حيث تعرض لأزمة تنفسية وأثرت على الصدر، ما دفع الأطباء لوضعه على جهاز التنفس الصناعي، مضيفة أنها تتابع حالته أولاً بأول .
وكانت قد أكدت مؤخرًا الفنانة نهال عنبر، المسئولة عن ملف الصحة في نقابة المهن التمثيلية، عدم صحة ما تردد عن وفاة الفنان الكبير سمير غانم، وأوضحت أن ما تردد بشأن دخول النجم سمير غانم فى غيبوبة بعد أن تعرض لخلل في وظائف الكلى غير صحيح.
 

إقرأ ايضا

Capture

شاهد.. صواريخ المقاومة في قلب تل أبيب تُسقط قتلى وجرحى

1517511_0

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس غد..تعرف على درجات الحرارة

lvl220210513045350563

«القسام» تستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال بطائرة مسيرة

أخبار متعلقة

سمير غانم 123

سمير غانم: خايف من الموت.. خاصة السنة دي (فيديو)

654846150484

أسرة سمير غانم ترد على أنباء وفاته بعد توقف وظائف جسمه

945981

الطبيب المُشرف على علاج سمير غانم يصدم الجميع: فشل السيطرة على حالته

19_2018-636747187417884005-788

ليس كورونا.. إلهام شاهين تفجر مفاجأة عن مرض سمير غانم

6654586-1384929255

نقل سمير غانم إلى العناية المركزة مع زوجته بسبب كورونا

457237991619298593

«إهانة إسماعيل ياسين».. بيان عاجل من نقابة الفنانين بشأن محمد رمضان