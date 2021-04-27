«إهانة إسماعيل ياسين».. بيان عاجل من نقابة الفنانين بشأن محمد رمضان

الثلاثاء، 27-04-2021
09:53 ص
المصريون
أصدرت نقابة
المهن التمثيلية، بيانا بشأن الشكوى المقدمة من أسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين،
ضد الفنان محمد رمضان
.
وقالت النقابة
،
في بيانها، إن “مجلس إدارة نقابة
المهن التمثيلية تؤكد أن المساس برموز مصر الفنية
هو عمل مرفوض شكلا وموضوعا لأنه بمثابة تشويه للريادة المصرية في تاريخ الفنون كما
يعد تشويها للشخصية المصرية التي شكل الإبداع الفني، جانبا هاما من سماتها
وخصوصيتها منذ فجر التاريخ”.
وأضاف البيان
“ولقد تلقت نقابة
المهن التمثيلية الشكوى المقدمة من أسرة الفنان الراحل إسماعيل
ياسين أسطورة الكوميديا المصرية بشأن تضررها من تقديم شخصية إسماعيل ياسين بطريقة
غير لائقة في الحلقة الثانية عشر من مسلسل موسى”.
وختم البيان
“وفي ضوء ذلك قام مجلس إدارة نقابة
المهن التمثيلية على الفور بتشكيل لجنة رفيعة
المستوى لفحص هذه الشكوى المقدمة من أسرة الفنان الكبير إسماعيل ياسين لرفع تقرير
عاجل لمجلس إدارة النقابة
ليتسنى له إتخاذ قراره بشأنه”.
وأثار مسلسل
“موسى” وبطله الفنان محمد رمضان
، ضجة كبيرة، بعد إذاعة حلقة السبت الماضي، التي
تضمن أحد مشاهدها ظهور الفنان الكوميدي الراحل، إسماعيل ياسين بطريقة لا تليق.