ليس كورونا.. إلهام شاهين تفجر مفاجأة عن مرض سمير غانم

الأحد، 02-05-2021
10:20 ص
كشفت الفنانة إلهام شاهين
، الصديقة المقربة من عائلة الفنان
سمير غانم
، مفاجأة بشأن الوضع الصحي للأخير بعد دخوله وزوجته دلال عبد العزيز إلى المستشفى،
بزعم إصابتهما بفيروس كورونا
.
وبحسب “العربية”، أكدت شاهين، أن سمير غانم
غير مصاب بكورونا
،
ويمر بأزمة صحية لا علاقة لها بالفيروس.
وأوضحت أنها اكتشفت هذا الأمر بعد أن اتصلت بالثنائي لتطمئن
عليهما، لكنها فضلت ألا تتحدث في الأمر طالما أن رامي رضوان، زوج دنيا ابنة سمير غانم
،
صرح بكون الثنائي مصاباً بكورونا
، وهو الأقرب منها إلى العائلة.
من جهتها أكدت الإعلامية لميس الحديدي تصريحات شاهين في برنامجها
السبت، حيث قالت إن الفنان سمير غانم
لا يعاني من كورونا
، وإنما من مشاكل في وظائف
الكلى، وهو ما استوجب إدخاله إلى العناية المركزة.
وأشارت إلى أن سمير غانم
عانى قبل فترة من كورونا
، وتم علاجه
منها، إلا أن العلاج أحدث مشاكل بالكلى، ما تسبب في دخوله إلى الرعاية المركزة.