الطبيب المُشرف على علاج سمير غانم يصدم الجميع: فشل السيطرة على حالته

الخميس، 06-05-2021
11:53 ص
كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الدكتور حسام حسني، الذي
يشرف على علاج الفنان سمير غانم
وزوجته الفنان
ة دلال عبدالعزيز
، تطورات الحالة
الصحية لهما.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة قناة
"الحدث اليوم"، أن دلال لا زالت تتلقى العلاج في المستشفى، وتشهد حالتها
تأرجحاً بين الاستقرار وعدمه، مشيراً إلى أن سمير غانم
وضعه يشهد خللاً، ولم تتم
السيطرة عليه بعد.
فيما كشف الإعلامي معتز
الدمرداش، أن الفنان سمير غانم
تعرض لأزمة صحية مفاجئة، ويخضع الآن إلى الإشراف
الطبي في المستشفى المتواجد فيه.
وأوضح معتز خلال برنامجه "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر فضائية
"المحور"، أن زوجة سمير، الممثلة المصرية دلال عبد العزيز، أكدت أن
زوجها يعاني من آلام حادة في المعدة، مضيفاً أن هناك تطوراً في حالة سمير الصحية،
بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.
وطالب الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم
، من الجميع الدعاء