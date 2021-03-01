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نجيب ساويرس يقرر تغيير اسمه لهذا السبب الغريب

ساويرس
نجيب ساويرس يقرر تغيير اسمه لهذا السبب الغريب
 
الإثنين، 01-03-2021 07:23 ص أحمد عادل شعبان
كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن نيته تغيير اسمه.

وقال في تغريدة عبر تويتر: انا قررت أغير أسمى من نجيب ساويرس ... ل " نجيب منين " علشان اخلص من النق حكم انا بخاف من العين.
 

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