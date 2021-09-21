نجمة ستار أكاديمي تصدم الجميع بالظهور بحمالة الصدر

الثلاثاء، 21-09-2021
11:37 م
صدمت نجمة ستار أكاديمي
التونسية إيمان العميري
، متابعيها
بصورة جريئة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".
وظهرت إيمان بالملابس الداخلية "حمالة الصدر
" مستعرضة
جسدها بحسب ما رأى عدد من متابعيها الذين تركوا لها الكثير من التعليقات إذ إعتبر البعض
أن إطلالاتها مبالغ فيها وغير لائقة، والبعض الآخر إكتفى بمدح جمالها.
والجدير ذكره أن إيمان العميري
تحولت في الفترة الأخيرة إلى
نجمة مثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال صورها التي تستعرض فيها اطلالاتها
ولوكاتها التي يصفها البعض بأنها جريئة بالنسبة للمجتمع العربي، ففي ببعض الاحيان تنشر
العميري صوراً بالمايوه، وفي بعض الاوقات بفساتين ضيقة تظهر فيها انحناءات جسمها.
وعلى الرغم من أن إيمان تتعرض للانتقادات بسبب جرأتها، الا
ان محبيها كثيرون مع أنها تغيرت كثيراَ عم كانت عليه أيام مشاركتها في ستار أكاديمي
.