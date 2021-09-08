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بعد طلاقها.. مودل روز تصدم متابعيها بإطلالة جريئة دون حمالة الصدر

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مودل روز
Native
الأربعاء، 08-09-2021 12:03 م

واصلت عارضة الأزياء السعودية المثيرة للجدل مودل روز، إثارة الجدل حول إطلالاتها الجريئة، خاصة بعد طلاقها من رجل أعمال سعودي بعد خلافات واتهامات بالخيانة مع شاب أجنبي.
ونشرت مودل روز صور جديدة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أحدثت من خلالها ضجة كبيرة بين متابعيها بملابسها المثيرة.
وإرتدت روز تنورة قصيرة جدا أوقعتها في ورطة، إذ دفعت ببعض متابعيها إلى لومها على هذه الإطلالة المكشوفة.
كما ظهرت بصورة أخرى وهي ترتدي توب من دون حمالة صدر ما أوقعها بورطة بعد أن فصلت التوب صدرها بشكل واضح.
وأثارت الصورة غضب عدد كبير من المتابعين إذ كانت التعليقات: " وش فيها استخفت بعد الطلاق، شكلها زعلانة ع الفلوس الي بتدفعها لطليقها وقالت خليني أحره، لازم تحتشمي".
وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا فيديو لروز ظهرت فيه تضحك بطريقة عفوية بعد أن طلب منها أحد المتابعين عدم اللجوء إلى إجراء عملية لتجميل أنفها، خصوصاً بعد خضوعها للكثير من العمليات، وكتب لها قائلاً: "رحمة لواليج خشمك زين لا تسويله عمليات ترا راح تختفين من وراهن تكفين".
بدورها ردت روز وهي تضحك ساخرةً: "مين بسوي خشمه ويش فيه إيش صار.. أنا بتكلم عن شعري إيش دخل خشمي".



 

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