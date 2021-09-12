بعد انفصالها.. فنانة شهيرة تصدم الجميع بصور في حديقة المنزل دون حمالة صدر

الأحد، 12-09-2021
03:25 م
أثارت فنانة
شهيرة الجدل والصدمة بين متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي
"إنستجرام" بعد أن نشرت صور بملابس جريئة
في حديقة المنزل على ما يبدو.
ونخلت الفنانة
التركية الشهيرة ديميت أوزديمير، عن حمالة صدرها في
إطلالتها الجريئة
، حيث تعرضت لانتقادت واسعة بعد أن نشرت صور لها وهي ترتدي cardigan مفتوحة من دون
ان ترتدي اي قميص او توب تحتها وتخلت أيضاً عن حمالة الصدر
فأصبح اللوك جريء جداً.
واعتبر البعض أنها حاولت ان تقلد عارضات الازياء العالميات مثل بيلا حديد
التي سبق ان ارتدت هذا الستايل الا انه لاق بها اكثر مما لاق بديميت التي تعود
عليها الجمهور بثياب محتشمة اكثر.
وكثرت التعليقات حول هذا الموضوع واعتبر البعض ان اختيارها لهذه الملابس
ليست الا ردة فعل على انفصال
ها عن حبيبها.