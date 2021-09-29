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حلا شيحة تفاجئ الجميع بأقوى رد على والدها وتقرر العودة لارتداء الحجاب

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حلا شيحة
Native
الأربعاء، 29-09-2021 09:00 ص

قررت الفنانة حلا شيحة، العودة لارتداء الحجاب مرة أخرى بعد فترة من التخلي عنه والعودة للتمثيل، ونشرت صورة جديدة لها بالحجاب في أول رد منها على تصريحات والدها التي أثارت الجدل بشأنها.
ونشرت حلا شيحة صورتها بالحجاب، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستجرام“،وعلقت عليها ”مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي.. الحمد لله“.
ويأتي منشور حلا بعد ساعات من تصريحات والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحه الذي نفى فيها ارتداءها للحجاب، حيث قال خلال لقاء له في برنامج «حروف الجر»، المذاع على محطة راديو «نجوم إف إم»، «خفت على بناتي خوف كبير وقت الإخوان، وارتداء الحجاب بالشكل الشديد، وتغطية الرقبة شئ غريب”.
وتابع: عندما ارتدت حلا الحجاب قلت لها هيجي يوم يتملي قلبك إيمان وتعرفي أن الحجاب مالوش دخل بربنا، ولما رجعت عن قرارها محدش أثر عليها وهي دلوقت مش محجبة وهي قرأت طن كتب علشان تعرف ده”.
وأشار شيحا إلى أن الغرض من الحجاب ليس دينيا ولكن المقصود منه هو أن يتم السيطرة على عقل المرأة، وذلك لأن المرأة هي التي تربي فإذا كان ذلك بسبب تربيتها فذلك يترتب عليه إنتاج جيل مثل قطعان الأغنام والماشية.
وأضاف: أنه كان متوجها إلى الإسكندرية ويسير وأثناء سيره من أمام أحد المدارس، تفاجأ بأن كل البنات المتواجدين بالمدرسة محجبات وعمرهن لم يتجاوز الــ6 سنوات، مؤكدا أن ذلك الأمر متعلق بأن هناك مجموعة كبيرة كانت تريد أن تصدر من خلال السفارات أن مصر كلها ترتدي الحجاب وأن مصر كلها سلفيين وإخوان.


 

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