رسالة من رمضان صبحي إلى حلا شيحة بعد ارتدائها الحجاب والأخيرة تُعلق

الأربعاء، 29-09-2021
11:35 ص
دخل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، على خط الجدل المثار بعد أن نشرت
الفنانة حلا شيحة
صورتها بالحجاب
عبر حسابهاعلى موقع التواصل الاجتماعي ، وعلق
"صبحي" على الصورة موجها لها رسالة قائلاً: «الأهم السلام الداخلي فعلا».
وقررت الفنانة حلا شيحة
، العودة لارتداء الحجاب
مرة أخرى بعد فترة من
التخلي عنه والعودة للتمثيل، ونشرت صورة جديدة لها بالحجاب
، على حسابها الرسمي على
موقع التواصل الاجتماعي ”إنستجرام“،وعلقت عليها ”مفيش أجمل من السعادة الروحية
والسلام الداخلي.. الحمد لله“.
وعبرت حلا شيحة
عن سعادتها البالغة برد فعل أصدقائها من الوسط الفني
والجمهور على صورتها بالحجاب
، والذي قررت العودة إلى ارتدائه مرة أخرى، بعدما
تبرأت من فيلمها الأخير «مش أنا» للفنان تامر حسني.
وقالت الفنانة حلا شيحة
، «صحيت من النوم على كل الكلام الجميل والدعوات
اللي من القلب، ويارب يجمعنا دايماً على حبه».
وأضافت، «الدعوات الجميلة ليها دائما الأثر في قلوب الناس لبعضها البعض
والنفوس الطيبة والفطرة الطيبة وحسن الظن في زمن بقى صعب، بس اللي بيحليه بجد الحب».
ونشرت الفنانة حلا شيحة
صورة جديدة لها بالحجاب
على صفحتها الرسمية على
موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلقة: «مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام
الداخلي.. الحمد لله».
وتفاعل نجوم الفن مع الصورة، حيث كتبت الفنانة
هنا شيحة «حبيبتي يا أجمل
قلب»، بينما علقت الفنانة
جومانة مراد «حبيبتي ربنا يسعد قلبك»، والفنانة
هنا
الزاهد «ربنا يسعدك يا أطيب قلب»، والفنانة
عبير صبري «ربنا يسعد قلبك»، والفنانة
أروى جودة «ربنا يسعد قلبك وروحك دائمًا يا رب».
وتوالت على حلا شيحة
التعليقات من الإعلاميين ومقدمي البرامج، حيث علقت
أسما شريف منير «جميلة وقمر ما شاء الله، ربنا يثبتك ويهدينا كلنا» وكتبت
الإعلامية بثينة توكل: «انتي جميلة في كل حالاتك ويا رب دايمًا في سعادة روحية
وسلام داخلي»، والإعلامية دعاء فاروق «جميلة يا حلا» وعلقت الإعلامية ريهام سعيد
«ربنا يسعدك ويثبتك».