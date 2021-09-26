فنانة شهيرة تعلن اعتزال التمثيل نهائيًا: مش عايزة حاجة تخدش حجابي

الأحد، 26-09-2021
12:30 م
أعلنت الممثلة الكويتية
سعاد سليمان "سعودة
" إعتزالها التمثيل
نهائياً، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وعن سبب الإعتزال قالت :"إني انقبلت الحمد لله بتربية أساسية التخصص
الي أبيه بخلي حياتي دراسة وعيالي مو فاضية حق التمثيل".
وتابعت: "أساساً من تحجبت أنا رافضة إني أكون ممثلة، ما أبي شي يخدش
حجابي وانا موجودة مو معنى إني مو ممثلة خلاص انتهت الحياة، لا عادي بصورلكم مقاطع
متى ما قدرت لكن حياتي بكرسها لعيالي ودراستي".
الجدير بالذكر أن سليمان كانت قد أعلنت قبل فترة عن ارتدائها الحجاب بشكل
رسمي.
شاهد الفيديو بالضغط هنا: