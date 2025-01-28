مكالمة من شهرين.. والدة آلاء عبدالعزيز تكشف سر خلعها الحجاب(فيديو)

كشفت والدة آلاء عبد العزيز، المذيعة الدينية، عن السبب الرئيسي لتدهور الحالة الصحية لابنتها آلاء عبد العزيز، وخلعها لـ الحجاب، متابعة : «تفاجأت بموضوع ظهور آلاء في لايف على السوشيال ميديا، وتغيير اسمها لـ لي لي، وهي مش محتاجة تريند ولا شهرة واللي حصل يبكي مش يفرح».

آلاء مش بتمثل

قالت والدة آلاء عبد العزيز، إن آلاء مش بتمثل زي ما الناس فاكرة وهي مريضة نفسية فعلا، ومش فاهمة هي بتعمل ايه، وبقول للناس اللي بتقول آلاء بتمثل وشمتانة فيها ربنا كبير، واتمنى يكون فيه أمل وتخف وترجع زي الأول.

رسالة لزوجها

وتابعت والدة آلاء عبد العزيز، «آلاء بتعمل كل ده بسبب طلاقها من زوجها ويشاهد بنفسه كم المأساة اللي هي وصلت ليها بعد سفره خارج مصر، مؤكدة أنها قررت الخروج والظهور لتدافع عن ابنتها وأسرتها وترد على الهجوم ضد آلاء وإتهامها بأنها تسعى إلى عمل تريند.

تعرضت لصدمة

وأضافت والدة آلاء عبد العزيز، أن آلاء كل علاقتها بالحياة مدينة الإنتاج والموبايل، وهي تعرضت لصدمة بسبب الطلاق عندما علمت خبر الانفصال من حماتها منذ شهرين، مشيرة إلى أن زوجها طلقها شفهي في التليفون، وبعدها قررت رفع قضية خلع.

دخلت في حالة هيسترية

وأوضحت والدة آلاء عبد العزيز، أن آلاء خسرت عملها في مدينة الإنتاج وشقتها التي كانت تسكن فيها، وكان هناك قصوة من الأسرة، خاصة إنها لم تحاول احتوائها وكانت تعنفها بالكلام، وبعدها دخلت في حالة ضحك هيسترية، وتقول «أنا مش آلاء أنا لي لي وبكرة هتشوفوني».

