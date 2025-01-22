"داعية دينية".. آلاء عبدالعزيز تصدم الجميع وتخلع الحجاب وملابسها وتبكي: أنا مريضة

وثقت مذيعة البرامج الدينية آلاء عبدالعزيز، مقطع فيديو تبكي فيه بعد خلعها الحجاب ونسيانها لابنتها، مدعية أنها تعاني من انفصام في الشخصية.

وقالت آلاء عبدالعزيز: أنتوا عارفين أنا مين، أنا آلاء عبد العزيز المذيعة الدينية الداعية الإسلامية.. أنا نمت صحيت لقيت نفسي قلعت الطرحة وبنزل بليل وبقيت واحدة تانية.. أنا مش فاكرة إني عندي بنت وبصحى الصبح مش فاكرة بنتي".

أنا المُزة

وتابعت، قائلة:"عايزة حد يلحقني ويتبنى حالتي.. أنا لي لي مش آلاء.. أنا الأصل أنا المُزة.. مذيعة دينية مين، أنا الأصل يا حلوين، ولا هخف ولا نيلة، أنا اللي جاية".

وكتبت آلاء تدوينة عبر حسابها على الفيسبوك:"جماعة أنا عاوزه أعترفلكم اعتراف أنا مريضة بجد عندي حالة انفصام شخصية وانتكاسة نوبة هوس دي مش أنا دلوقتي أنا آلاء عبد العزيز اللى بتكلمكم التانية دي، أنا مش فاهمة حاجة ولازم اتعالج أنا بتدمر.. الشخصية دي بتدمرني".