طلب منها معاشرته.. من هو الشيخ الذي تسبب في تحول آلاء عبدالعزيز؟(فيديو)

ظهرت الإعلامية الدينية آلاء عبد العزيز في بث مباشر عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، وهي في حالة انهيار تام بسبب مرض أصابها وأدى إلى تغييرات جذرية في حياتها. حديث آلاء عن معاناتها النفسية جاء ليكشف عن تفاصيل مؤلمة أثرت في حياتها الشخصية والمهنية.

في البث المباشر، قالت الإعلامية آلاء عبد العزيز بصوت مليء بالحزن والدموع: "إنتوا عارفين أنا مين وعارفين بوست مرضي، أنا آلاء عبد العزيز المذيعة الدينية الداعية الإسلامية.. أنا نمت صحيت لقيت نفسي قلعت الطرحة وبنزل بليل وبقيت واحدة تانية.. أنا مش فاكرة إني عندي بنت وبصحى الصبح مش فاكرة بنتي".

كلمات آلاء حملت في طياتها معاناة شديدة، حيث أكدت أنها تمر بحالة نفسية صعبة، وشعرت بتغيير غير مفسر في شخصيتها. وأضافت في استغاثة واضحة: "عايزة حد يلحقني ويتبنى حالتي.. أنا لي لي مش آلاء.. أنا الأصل أنا المُزة.. مذيعة دينية مين، أنا الأصل يا حلوين، ولا هخف ولا نيلة، أنا اللي جاية".

انفصام الشخصية ونوبة الهوس

كما أرفقت آلاء عبد العزيز البث بمجموعة من الصور التي تظهر فيها مرتدية الحجاب وأخرى بدونه، مما يعكس التغيرات الحادة التي مرّت بها في تلك الفترة.

وأرفقت الصور بصور للفنانة الراحلة سعاد حسني من فيلم "بئر الحرمان"، معلقة: "جماعة أنا عاوزة أعترف لكم اعتراف، أنا مريضة بجد أنا مريضة حاليًا عندي حالة انفصام في الشخصية وانتكاسة ونوبة هوس.. دي مش أنا دلوقتي أنا آلاء عبد العزيز اللي بتتكلم معاكم التانية دي مش أنا.. أنا مش فاهمة حاجة ولازم أتعالج.. أنا بتدمر.. الشخصية دي بتدمرني".

الكشف عن السبب وراء معاناتها

آلاء عبد العزيز لم تقتصر على الكشف عن معاناتها النفسية فقط، بل ذكرت في لقاء سابق مع أحد الصحف عن حادثة مؤلمة تعرضت لها من أحد شيوخ الفضائيات والمسؤول عن برنامجها.

قالت إنها تعرضت لطلب غير أخلاقي من هذا الشيخ، وأنها رفضت ذلك الطلب بشكل قاطع، وعندما قامت بمهاجمته بالكلام، بدأ شعور غريب بالاضطراب يسيطر عليها.

بعد تلك الحادثة، بدأت آلاء في ملاحظة تغييرات غير مفسرة في حياتها، حيث أصبحت تشعر بأنها ليست هي نفسها، وتعرضت لمواقف غير منطقية، بما في ذلك النزول إلى الشارع دون علم وطلب أمور محرمة من الناس.

بحزن عميق، أكدت آلاء عبد العزيز أن حياتها تغيرت بشكل رهيب بعد تلك الحادثة، وأصبحت تشعر بأنها لا تستطيع السيطرة على تصرفاتها. وكشفت عن حالتها النفسية قائلة: "حياتي تغيرت بطريقة رهيبة، مش عارفة أتحكم في نفسي، ولا عارفة ليه أنا بعمل كده".

مما يزيد تعقيد الوضع، أن آلاء كانت تعمل في المجال الإعلامي وتقديم برامج دينية واجتماعية على قناة "الحدث اليوم"، مما جعل كشفها عن معاناتها النفسية مفاجأة كبيرة لجمهورها. فهي لم تكن فقط مذيعة، بل كانت مصدر إلهام لكثير من متابعيها الذين يرون فيها النموذج المثالي للمذيعة الدينية.

