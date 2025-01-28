الأربعاء 29 يناير 2025
توقيت مصر 22:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أعلى سعر سجله الدولار اليوم في البنوك بعد أنباء طرح سندات دولية

خالد يرفع دعوى طلاق: "بتخوني وعشيقها مانعها تعمل معايا العلاقة"

شاهد.. سائق أوبر يتحرش بسائحة صينية:" أيه رأيك نروح البيت عندي"

"جدل موليوود".. تعليق ساخر وغير متوقع من علاء مبارك على قرار المسلماني

محمد هنيدي ضحية مقلب رامز جلال في رمضان القادم مقابل 15 مليون جنيه

تحسس جسد مريضته.. الحبس مع إيقاف التنفيذ لطبيب الأسنان بالشرقية

مصر تسحب مشروعا من شركة صينية

طلبت من زوجها تدليك رقبتها فقتلها.. والمحكمة: "دون قصد"

صدق أو لا تصدق.. البيت الأبيض يوقف مساعدات لغزة لشراء "واقيات ذكرية"

يطلق النار.. شاهد أخر ظهور للأمير محمد بن فهد قبل وفاته

والد آلاء عبدالعزيز: "حرام عليكم بنتي مريضة وفي المستشفى"

الثلاثاء، 28-01-2025 10:14 ص

 

طالب والد آلاء عبدالعزيز، مقدمة البرامج الدينية التي أثارت الجدل مؤخرًا بتخليها عن الحجاب والظهور بشكل غير لائق، كل من نشر صور أو فيديوهات لابنته بحذفها، مهددًا بمقاضاة كل من نشر عنها وأظهرها بشكل غير مناسب.

 

وأكد "عبدالعزيز" في تسجيل صوتي نشرته الإعلامية ريهام سعيد على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ابنته مريضة وتقيم حاليا داخل أحد المستشفيات.

 

مقاضاة المسيئين

 

وقال: "جابوا الاء بنتي جابوها في مناظر وشحة جدا و عملوا فيديوهات عليها .والله العظيم هاقاضيهم كلهم.. كل واحد عنده أم وأخت وبنت ممكن يجيلها نفس المرض".

 

وأضاف: "أنا بوجه الشكر للأستاذة ريهام سعيد اللي ساعدتها ووقفت جمبها عشان تطلع من المحنة اللي هي فيها.. ساعدوها بالدعاء، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي أذاها وعمل ترند عليها، خصوصا إن 90% من الكلام اللي طلع عليها كدب".

إقرأ ايضا

م

خالد يرفع دعوى طلاق: "بتخوني وعشيقها مانعها تعمل معايا العلاقة"

سائق

شاهد.. سائق أوبر يتحرش بسائحة صينية:" أيه رأيك نروح البيت عندي"

علا مبارك

"جدل موليوود".. تعليق ساخر وغير متوقع من علاء مبارك على قرار المسلماني

أخبار متعلقة

6790bd2c42360421e05aff16

مكالمة من شهرين.. والدة آلاء عبدالعزيز تكشف سر خلعها الحجاب(فيديو)

Screenshot_2025-01-26-22-46-25-36_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b62-960x666

شقيقة آلاء عبدالعزيز تخرج عن صمتها وتفجر مفاجأة عن سر ما حدث لشقيقتها

آلاء

ريهام سعيد تفجر مفاجأة عن آلاء عبدالعزيز

Capture

طلب منها معاشرته.. من هو الشيخ الذي تسبب في تحول آلاء عبدالعزيز؟(فيديو)

كك

"داعية دينية".. آلاء عبدالعزيز تصدم الجميع وتخلع الحجاب وملابسها وتبكي: أنا مريضة