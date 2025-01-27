ريهام سعيد تفجر مفاجأة عن آلاء عبدالعزيز

فاجأت الإعلامية ريهام سعيد، الجميع بإعلان تكفلها بعلاج مقدمة البرامج الدينية والداعية الإسلامية آلاء عبد العزيز، التي تعاني من مرض الفصام.

وقالت ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنها ستستعين بأكبر الأطباء المتخصصين في هذا المجال، مع الحرص على عدم تصوير جلسات العلاج للحفاظ على خصوصية المريضة.

آلاء عبد العزيز تثير الجدل

وكانت آلاء عبد العزيزأثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه دون حجاب، معلنةً عن إصابتها بانفصام في الشخصية.

في عام 2021، كانت آلاء قد كشفت عن تعرضها للعنف الأسري من قبل زوجها السابق، مما جعلها محط أنظار الجمهور آنذاك. كما أنها أثارت الجدل بقراراتها المتعددة، مثل تعاونها الفني مع حمو بيكا وارتدائها الحجاب بعد أداء العمرة.