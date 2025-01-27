الأربعاء 29 يناير 2025
توقيت مصر 22:04 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أعلى سعر سجله الدولار اليوم في البنوك بعد أنباء طرح سندات دولية

خالد يرفع دعوى طلاق: "بتخوني وعشيقها مانعها تعمل معايا العلاقة"

شاهد.. سائق أوبر يتحرش بسائحة صينية:" أيه رأيك نروح البيت عندي"

"جدل موليوود".. تعليق ساخر وغير متوقع من علاء مبارك على قرار المسلماني

محمد هنيدي ضحية مقلب رامز جلال في رمضان القادم مقابل 15 مليون جنيه

تحسس جسد مريضته.. الحبس مع إيقاف التنفيذ لطبيب الأسنان بالشرقية

مصر تسحب مشروعا من شركة صينية

طلبت من زوجها تدليك رقبتها فقتلها.. والمحكمة: "دون قصد"

صدق أو لا تصدق.. البيت الأبيض يوقف مساعدات لغزة لشراء "واقيات ذكرية"

يطلق النار.. شاهد أخر ظهور للأمير محمد بن فهد قبل وفاته

ريهام سعيد تفجر مفاجأة عن آلاء عبدالعزيز

آلاء
ا
الإثنين، 27-01-2025 11:35 ص

 

فاجأت الإعلامية ريهام سعيد، الجميع بإعلان تكفلها بعلاج مقدمة البرامج الدينية والداعية الإسلامية آلاء عبد العزيز، التي تعاني من مرض الفصام.

وقالت ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنها ستستعين بأكبر الأطباء المتخصصين في هذا المجال، مع الحرص على عدم تصوير جلسات العلاج للحفاظ على خصوصية المريضة.

 

آلاء عبد العزيز تثير الجدل

 

وكانت آلاء عبد العزيزأثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه دون حجاب، معلنةً عن إصابتها بانفصام في الشخصية.

 

في عام 2021، كانت آلاء قد كشفت عن تعرضها للعنف الأسري من قبل زوجها السابق، مما جعلها محط أنظار الجمهور آنذاك. كما أنها أثارت الجدل بقراراتها المتعددة، مثل تعاونها الفني مع حمو بيكا وارتدائها الحجاب بعد أداء العمرة.

إقرأ ايضا

م

خالد يرفع دعوى طلاق: "بتخوني وعشيقها مانعها تعمل معايا العلاقة"

سائق

شاهد.. سائق أوبر يتحرش بسائحة صينية:" أيه رأيك نروح البيت عندي"

علا مبارك

"جدل موليوود".. تعليق ساخر وغير متوقع من علاء مبارك على قرار المسلماني

أخبار متعلقة

Screenshot_2025-01-26-22-46-25-36_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b62-960x666

شقيقة آلاء عبدالعزيز تخرج عن صمتها وتفجر مفاجأة عن سر ما حدث لشقيقتها

Capture

طلب منها معاشرته.. من هو الشيخ الذي تسبب في تحول آلاء عبدالعزيز؟(فيديو)

كك

"داعية دينية".. آلاء عبدالعزيز تصدم الجميع وتخلع الحجاب وملابسها وتبكي: أنا مريضة