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بعد التسريب

مفاجأة.. حسام حبيب يعلن مقاضاة والده: مش أول مرة الراجل ده يأذيني

تسريب-مكالمة-والد-حسام-حبيب
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Native
الثلاثاء، 29-06-2021 09:22 ص

في أول رد من الفنان حسام حبيب، على التسريب الصوتي لوالده الذي أحدث موجة غضب بسبب زعمه ان نجله تزوج شيرين كي يحصل على أموالها، أكد "حبيب" أنه سيقاضي والده.
وقال إن أقرب الناس لهم متورط في محاولة تشويه العلاقة مع شيرين والناس دى كان لها مصالح إن شيرين تبقى منتهكة لمصالحهم الشخصية، مضيفا: أن الفنانة لها شركة تدير عملها ولا علاقة له بعملها.
وأضاف "حبيب" :" أنا تزوجت شيرين عبد الوهاب وهى أنجح واحدة في الوطن العربى ولا تحتاج لأحد، وبالنسبة لأقرب الناس لينا هما هيفضلوا يعملوا الحاجات المستمرين فيها دى لأن الحنفية اتقفلت وهؤلاء غير أسوياء ومش من حق أي حد إنه يتدخل في العلاقة بينى وبين زوجتى حتى أقرب الناس لى".
وتابع،": إن هذا الشخص القريب جدا (والده) مش أول مرة يأذينى وأسف إن بقول عليه هذا الشخص رغم قربه منى، كفاية وحسبى الله ونعم الوكيل وهذا ليس معناه ضعف وإذا استمر هذا أنا قادر أجيب حقى بالقانون حتى لو كان قريب منى، والتسجيل صحيح ويحاول الافتراء وخراب البيوت ووللأسف جاب سيرة والدتى رغم إنه الشخص اللى مخلفنى ومنفصلين وكانت دائما تدعونى للسؤال عنه وللأسف استدرج لمصالح شخصية هو طرف فيها.
 

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