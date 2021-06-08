صورة مُسربة لـ دلال عبدالعزيز من داخل العناية المركزة تُحدث ضجة

الثلاثاء، 08-06-2021
06:04 م
أحدثت صورة
مُسربة قيل إنها للفنانة دلال عبدالعزيز
، من داخل غرفة العناية المركزة، ضجة كبيرة وموجة جدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.
وتظهر الصورة
التي لا تُظهر وجهها بشكل واضح، مريضة تضع جهاز تنفس صناعي وترقد على السرير، فيما تفاعل معها آلاف النشطاء مطالبين بالدعاء لها.
لكن مقربين من الفنانة أكدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الصورة
غير صحيحة ولا تعود لدلال عبدالعزيز
، مؤكدين أن الأطباء يمنعون زيارة أي أحد لها، بإستثناء إبنتيها الفنانة دنيا سمير غانم والفنانة إيمي سمير غانم، بالإضافة الى القيود المشددة التي فرضتها إدارة المستشفى على طاقم التمريض والفريق الطبي.
وأُدخلت دلال العناية المركزة بعد أن تعافت من فيروس كورونا، الذي أثّر عليها وأدى إلى تليف الرئة، ووضعها تحت الأوكسجين.
وخوفاً من أي مضاعفات، نصح الأطباء بالإبتعاد عن مواقع التواصل الإجتماعي، لأنها لا تعلم حتى الان بوفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم.