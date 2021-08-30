الأربعاء 01 سبتمبر 2021
توقيت مصر 09:22 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لأهل الدمام

شمس الكويتية: «هتفضل تاخد هرمون وتربي عضلات وبعد سنتين تصير أختي»

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل محمد الشناوي لهذا النادي

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

في عيد ميلاده الـ36.. صورة نادرة من طفولة الأمير محمد بن سلمان تتصدر الترند

شقيقة حلا شيحة تنشر صورتها بالمايوه على البحر رغم اعتزالها

ميدو: الأهلي قادم .. وعلى الجميع الحذر من هذا الثنائي

كارتيرون يُطيح بـ جنش من الزمالك.. والأخير يرد على ما حدث معه

ADS
 

مفاجأة بشأن «مؤذن الشورت» في الكويت

Capture
ا
Native
الإثنين، 30-08-2021 10:14 ص

كشف رئيس نقابة الأئمة والخطباء في الكويت، محمد الفوزان، عن ملابسات واقعة “مؤذن الشورت” الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أدائه الأذان بالشورت.
وقال “الفوزان” -بحسب صحيفة “الراي” الكويتية-: “إن وزارة الأوقاف قد انتهت إلى توجيه التنبيه للمؤذن محل الشكوى والتعهد بعدم تكرار الفعل، حيث اعترف المؤذن بخطئه في اللبس”.
وأشار إلى أن المؤذن “كان متطوعًا لتنظيف مكتبة المسجد وأدركه وقت الأذان وقام برفعه قبل استبدال ملابس التنظيف بالملابس المعتادة؛ مما شكل استياء عند بعض المصلين الذين تداولوا مقطع الفيديو”.
جدير بالذكر أن “الأوقاف” أوقفت المؤذن في وقت سابق واستدعته للتحقيق بعد أن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو له وهو يؤدي أذان المغرب بالشورت.
 

إقرأ ايضا

وزيرة التضامن

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

blobid1629589968161

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

31-08-21-265143134

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

أخبار متعلقة

Capture

فيديو مؤذن يرتدي «شورت» يتصدر الترند في الكويت

2-76

فجر السعيد: الكويت تخلد اسم حسن البنا وتتجاهل رموز تحريرها

1568832160030258814700

بيان كويتي بشأن إطلاق 3 صواريخ على قاعدة أمريكية بها من العراق

images (1)

بعد ظهور دلتا في مصر.. الكويت:سنتخذ القرار المناسب

2019_5_6_19_38_5_561

مجلس الوزراء الكويتي يتخذ قرارًا بشأن مصر

1-7-600x362

تم تصويره في الكويت.. سبب موافقة ناهد شريف على الظهور عارية تمامًا في هذا الفيلم