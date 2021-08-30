مفاجأة بشأن «مؤذن الشورت» في الكويت

الإثنين، 30-08-2021
10:14 ص
كشف رئيس نقابة الأئمة والخطباء في الكويت
، محمد الفوزان، عن ملابسات واقعة
“مؤذن
الشورت
” الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أدائه الأذان
بالشورت
.
وقال “الفوزان” -بحسب صحيفة “الراي” الكويت
ية-: “إن وزارة الأوقاف قد انتهت
إلى توجيه التنبيه للمؤذن
محل الشكوى والتعهد بعدم تكرار الفعل، حيث اعترف المؤذن
بخطئه في اللبس”.
وأشار إلى أن المؤذن
“كان متطوعًا لتنظيف مكتبة المسجد وأدركه وقت الأذان
وقام برفعه قبل استبدال ملابس التنظيف بالملابس المعتادة؛ مما شكل استياء عند بعض
المصلين الذين تداولوا مقطع الفيديو”.
جدير بالذكر أن “الأوقاف” أوقف
ت المؤذن
في وقت سابق واستدعته للتحقيق بعد
أن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو له وهو يؤدي أذان المغرب
بالشورت
.