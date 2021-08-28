فجر السعيد: الكويت تخلد اسم حسن البنا وتتجاهل رموز تحريرها

السبت، 28-08-2021
02:03 م
استغربت الإعلامية الكويت
ية فجر السعيد
، من تسمية شارع في
الكويت
باسم “حسن البنا
” مؤسس الإخوان المسلمين في حين تجاهل تسمية الشوارع بعض الرموز
التي ساعدت في تحرير الكويت
، حسب قولها.
ونشرت السعيد، صورة على حسابها بتويتر لشارع يحمل اسم حسن
البنا وعلقت قائلة : ” هل يعقل في الكويت
شارع بأسم حسن البنا
بينما لا يوجد شارع باسم الأمير سعود الفيصل أو بندر بن سلطان
أبطال تحرير الكويت
؟.
وتفاعل المغردون مع تغريدة فجر السعيد
، حيث علق أحدهم قائلاً
: ” كلامها منطقي وجميل ، بعض الردود ما أدري وش يبغون اذا قال أحد شيئ إيجابي تلقى
ردود فيها نرجسية عالية تخلي حتى اللي يحبك يكرهك”.