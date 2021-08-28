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فجر السعيد: الكويت تخلد اسم حسن البنا وتتجاهل رموز تحريرها

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Native
السبت، 28-08-2021 02:03 م


استغربت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، من تسمية شارع في الكويت باسم “حسن البنا” مؤسس الإخوان المسلمين في حين تجاهل تسمية الشوارع بعض الرموز التي ساعدت في تحرير الكويت، حسب قولها.
ونشرت السعيد، صورة على حسابها بتويتر لشارع يحمل اسم حسن البنا وعلقت قائلة : ” هل يعقل في الكويت شارع بأسم حسن البنا
بينما لا يوجد شارع باسم الأمير سعود الفيصل أو بندر بن سلطان أبطال تحرير الكويت؟.
وتفاعل المغردون مع تغريدة فجر السعيد، حيث علق أحدهم قائلاً : ” كلامها منطقي وجميل ، بعض الردود ما أدري وش يبغون اذا قال أحد شيئ إيجابي تلقى ردود فيها نرجسية عالية تخلي حتى اللي يحبك يكرهك”.

 

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