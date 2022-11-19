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مصدر أمني يكشف سبب القبض على زوجة سعد الصغير أثناء خروجها من ملهى ليلي سكرانة

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سعد وبرلنتي عامر
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السبت، 19-11-2022 11:03 ص


ألقت قوات الأمن القبض على زوجة الفنان سعد الصغير، بتهمة سبّ دورية أمنية بشارع الهرم في أثناء خروجها من ملهى ليلي.
وقال مصدر أمني مسؤول، إن الراقصة "برلنتي عامر" كانت محتجزة بديوان القسم على خلفية التهمة الأولى، كما ضبطت وتبدو عليها ملامح عدم اتزان "حالة سكُر".
وأكدت المصادر الأمنية، أن النيابة العامة أخلت سبيل الراقصة، بعد عرض المباحث المسائي وفحصها جنائيا للتأكد من كونها غير مطلوبة على ذمة قضايا أخرى.
فيما قالت مصادر في تصريحات لموقع مصراوي إن حارس عقار يحوي ملهى ليلي أبلغ دورية أمنية بوجود سيدة في حالة إغماء داخل سيارة متوقفة أمام العقار محل عمله.

أضافت المصادر أن الدورية حاولت نقل "برلنتي" إلى مستشفى الهرم لتقديم الرعاية الصحية اللازمة الا أنها رفضت وأخذت تهذي بكلمات غير مفهومة لكونها في حالة سُكر.

حسب المصادر -التي رفضت نشر اسمها- اصطحبت القوات الراقصة إلى ديوان القسم وخضعت للتحقيق قبل عرضها على النيابة العامة التي حجزتها على ذمة التحريات.

وانتشرت مؤخرًا صورا تجمع سعد الصغير و"برلنتي" بعد عودتهما منتصف يوليو الماضي عقب الطلاق الذي استمر 4 شهور.
 

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