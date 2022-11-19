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ضبط زوجة مطرب شعبي شهير «سكرانة» في شارع الهرم

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ضبط زوجة مطرب شعبي شهير «سكرانة» في شارع الهرم

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زوجة مطرب
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السبت، 19-11-2022 09:33 ص

أخلت نيابة الهرم، سبيل الزوجة الثانية لمطرب شعبي شهير بعد اتهامها بسب قوة أمنية أثناء خروجها من ملهى ليلي في حالة عدم اتزان "سكرانة".
وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على"ب.ع" زوجة مطرب شعبي شهير.
وكشفت التحريات والتحقيقات، أن زوجة المطرب الشعبي الشهير تدعى "ه.م.ف.ا" وشهيرة بـ "ب.ع"، وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيلها وذلك بعد أخذ الضمانات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشفت تحريات المباحث، أنه تم عرض المتهمة على وحدة مباحث قسم شرطة الهرم للكشف عليها جنائيا والتأكد من عدم وجود قضايا ضدها.
وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة ألقت القبض علي "ه.م.ف.ا" والشهيرة بـ "ب.ع" وهي زوجة مطرب شعبي شهير بعدما تم ضبطها في حالة سكر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
 

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